Vali Gündüzöz'den Başkan Altın'a ziyaret

Dr. İlker Gündüzöz, Malazgirt Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Altın'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Malazgirt Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Altın, tebrikleri almaya devam ediyor. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz de Başkan Altın'ı ziyaret ederek tebrik etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Gündüzöz, tarihi Malazgirt ilçesinde başkan seçilen Cengiz Altın'a hizmet yolunda başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Cengiz Altın ise, 20 yılın ardından vatandaşa hizmetkâr olmaya geldiklerinin altını çizdi. “Malazgirt ortak evimizdir” diyen Başkan Altın, seçimleri geride bırakarak kenti kalkındıracak ve gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerle ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun tüm fertlerini kucaklayacak yönetim anlayışlarını sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Altın, bir kez daha bu fırsatı kendilerine veren tüm Malazgirt halkına teşekkür etti.