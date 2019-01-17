Vali Gündüzöz'den dönem sonu mesajı

Dr. İlker Gündüzöz, yarıyıl tatiline çıkacak 6 bin 626 öğretmen ve karne heyecanı yaşayacak olan 115 bin 768 öğrenciye ‘iyi tatiller' diledi.

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu nedeniyle bir mesaj yayımlayan Dr. İlker Gündüzöz, "2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminin 18 Ocak 2019 Cuma günü tamamlanmasıyla birlikte yarıyıl tatiline girecek ve karne alma sevinci yaşayacak ilimiz genelindeki 6 bin 626 öğretmen ve 115 bin 768 öğrencimizin karne heyecanını paylaşıyor, öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olan eğitimin, insanı değerli kıldığını ve toplumu yücelttiğini kaydeden Vali Gündüzöz, "İlimizde eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedefliyor, bu bilinçle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Her bir öğrencimiz bizim için ayrı bir değerdir. Büyük bir özveriyle yetiştirilen öğrencilerimizi geleceğimizin teminatı olarak görüyor, yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Evlatlarımızın derslerinde başarılı bir öğrenci olabilmeleri kadar iyi insan olabilmeleri, evrensel değerlere açık, millî ve manevi değerleri benimsemiş bireyler olarak yetişmelerini de son derece önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başarıyı sadece karne notlarından ibaret görmemeliyiz"

Velilere de çağrıda bulunan Vali Gündüzöz, "Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeliyiz. Unutmamalıyız ki karne tek başına başarı göstergesi değildir. Öğrencilerimizin davranış, tutum, şahsiyet ve zekâlarının bir göstergesi olmayan karneler, sadece dönem boyunca derslerde gösterdikleri başarının neticesidir" dedi.

Öğretmenleri de gayretlerinden dolayı tebrik eden Vali Gündüzöz, "Büyük bir azimle gayret göstererek nesillerimizi yetiştirmek adına özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmaları yürekten destekliyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği daha müreffeh bir ülke için, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için, nesillerimizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için çıktığımız eğitim öğretim yolunda hep birlikte çalışacağız" ifadelerinde bulundu.

"Ülkemizin yarınları sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler, millî ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olarak yetişeceksiniz" diyen Vali Gündüzöz, mesajını şöyle sürdürdü:

"Mukaddesatımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi sizler koruyacak, ülkemizi güçlü yarınlara sizler taşıyacaksınız. Okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olarak yetişmeniz, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemenizi ve başarmanızı sağlayacaktır. Hiçbir başarı tesadüf değildir, başarı; isteğin, azmin ve gayretin neticesidir. Sizlerden tatilde öncelikle dinlenmenizi, daha sonra da bol bol kitap okumanızı istiyor ve hepinize iyi tatiller diliyorum."