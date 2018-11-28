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Vali Gündüzöz'den iade-i ziyaretler

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ve Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran’a iade-i ziyarette bulundu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ve Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran'a iade-i ziyarette bulundu.


Vali İlker Gündüzöz, Muş Adalet Sarayı girişinde Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete tarafından karşılandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Ömer Mete, Vali Gündüzöz'ü makamında ağırladı.


Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete'yi ziyaretinin ardından Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran'ı da makamında ziyaret eden Vali Gündüzöz, hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından buradan ayrıldı.

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