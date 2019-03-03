Vali Gündüzöz'den iş insanı Yoldaş'a ziyaret

Dr. İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde faaliyet yürütün Muş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Abdullah Yoldaş'ı iş yerinde ziyaret etti.

Vali Gündüzöz ve beraberindeki Muş Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, iş insanı Abdullah Yoldaş'ı iş yerinde ziyaret ederek, bir süre görüştüler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yoldaş, “Öncelikle Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlçe Kaymakamız Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanımız Samet Tonga ve Emniyet Müdürümüz İlker Ekşi Beye bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Valimizle birlikte TARMİSS'teki iş yerlerini gezdik. TARMİSS'teki üretici kardeşlerimizin sorun ve sıkıntılarını valimize anlattık. TARMİSS sanayi sitemizde yolların bozuk olduğunu söyledik. Valimizde bahar aylarında yollarımızı yapacaklarının sözünü verdiler. Ben şahsım ve sanayici esnaflarımız adına valimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.