Vali Gündüzöz'den Korkut ilçesine ziyaret

Dr. İlker Gündüzöz, Korkut ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Korkut ilçesi programında Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'e; İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Hava Meydan Komutanı Piyade Yarbay Özgür Kılıçarslan ve Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Yarbay Ali Akyıldız eşlik etti. Vali Gündüzöz ve beraberindeki heyet; Korkut Kaymakamı Muharrem Eligül ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Vali Gündüzöz, Korkut Kaymakamı Muharrem Eligül'den ilçe ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gündüzöz, Korkut Kaymakamını ziyaretinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti. Burada çalışmalar hakkında İlçe Emniyet Müdür Vekilinden bilgi alan Vali Gündüzöz, görevi başında olan personele kolaylıklar diledikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçti.

İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Süleyman Terk tarafından karşılanan Vali Gündüzöz, kendisini bekleyen personeli selamladıktan sonra Binbaşı Terk'ten ilçede yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Vali Gündüzöz, vefat eden Er Mustafa Bayar'ın cenaze törenine katılarak aileye taziye dileklerini iletti.

Vali Gündüzöz, taziye ziyareti sonrasında esnafla selamlaştıktan sonra ilçeden ayrıldı.