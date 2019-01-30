Vali Gündüzöz'den şehit evine ziyaret

Dr. İlker Gündüzöz, 2016 yılında Varto ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Yücel Kurtoğlu'nun baba ocağını ziyaret etti.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile şehit babasının Sungu beldesindeki evini ziyaret etti. Şehit babası Kemal Kurtoğlu'nun evinin önünde Miraç Camisi imamı tarafından yapılan duanın ardından Şehit Polis Memuru Yücel Kurtoğlu nazarında tüm şehitler için kurban kesildi. Daha sonra Vali Gündüzöz ve beraberindekiler şehit evini ziyaret etti.

Vali Gündüzöz, şehit babası ve aile efradı ile sohbet ederek sabır ve metanet diledi.