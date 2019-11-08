Vali Gündüzöz'den taziye ziyareti

Dr. İlker Gündüzöz, trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Özer'in yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, trafik kazasında vefat eden Fatih Özer'in Varto ilçesindeki Hacı Kaya Özer Taziye Evinde düzenlenen taziyesine katılarak, Özer ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, daha sonra Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapımı devam eden inşaatta incelemelerde bulunduktan sonra şehrin girişindeki özel hareket merkezini de ziyaret etti.