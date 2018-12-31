Vali Gündüzöz'den yeni yıl mesajı

Dr. İlker Gündüzöz, yeni yıl mesajı yayımlayarak, "Unutmamalıyız ki; hedefleri ve hayalleri yüksek olan milletler, başarıya ulaşan milletlerdir" dedi.

Bir mesaj yayımlayan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş ve Türkiye için güzel gelişmelerin yaşanacağına gönülden inandığını belirterek, "2019 yılını sizlerle birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Geride bıraktığımız yıl içerisinde Muş olarak birçok alanda gelişim gösteriyor olmamıza rağmen asıl hedefimiz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 2023 hedeflerine giden Türkiye Cumhuriyetine ilimizden yeterli katma değeri sağlayabilmektir. Umudumuzu, kararlılığımızı ve güvenimizi hiçbir zaman yitirmeden, devlet-millet işbirliğiyle ülkemizin gelişmesi ve mutlu yarınlara ulaşması için daha çok çalışmalıyız" dedi.

Hedefleri ve hayalleri yüksek olan milletlerin, başarıya ulaşan milletler olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, "Unutmamalıyız ki; hedefleri ve hayalleri yüksek olan milletler, başarıya ulaşan milletlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği Türkiye idealini en üst seviyede gerçekleştirmek için, hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirecek, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma duyguları içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. 2018 yılında bölgemizde ve dünyada yaşanan, insanlığı derinden etkileyen olumsuzlukların, 2019 yılında yaşanmaması, tüm dünyada barış, sevgi ve hoşgörünün hâkim olması en büyük dileğimizdir. Bu duygularla, 2019 yılının; sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma duygularının birliktelikle yoğrulduğu bir yıl olmasını temenni ederim. İlimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. Hasleten tüm hemşehrilerimin aileleri ile birlikte her türlü sıkıntıdan uzak ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni eder ve yeni yıllarını kutlarım" ifadelerini kullandı.