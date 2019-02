Vali Gündüzöz'ün eşi, asker eşleriyle bir araya geldi

Dr. İlker Gündüz'ün eşi Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz, İl Jandarma Komutanlığına bağlı subay, astsubay ve jandarma personelinin eşleriyle bir araya geldi.

Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz önderliğinde öğretmenevinde düzenlenen tanışma programı, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal'ın eşi Nalan Baykal'ın yaptığı konuşma ile başladı. Baykal, “Jandarma ailesi olarak bu akşam hep beraber buradayız. Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu yıllar diliyor, bu akşamın önderliğini yapan Meşide Hanımefendiye de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz ise, burada büyük bir aile olduklarını dile getirerek, “Acıları ve sevinçleri birlikte yaşayacağız. Kimse sıkıntıları ile baş başa kalmayacak. Sizleri anne ve babalarınızdan bize verilmiş birer değerli emanet olarak görüyoruz. Ben ve valimiz, bu büyük ailenin riyasetini üstlenme sorumluluğu içinde sizin daima yanınızdayız. Sevgi ortamındaki birlik ve beraberlik; insanları mutlu kılar, sorunları azaltır, sevinçleri arttırır. İşte bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hanımlarla bu tanışma toplantısında bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Sizleri ailelerinizle birlikte daha mutlu ve güzel günler karşılasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal'ın eşi Nalan Baykal, Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz'e günün hatırası olarak plaket takdim etti.

Plaket takdiminin ardından Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz önderliğinde öğretmenevinde düzenlenen tanışma programına İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal ile Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz de kısa süreli katıldı. Burada konuşan Vali Gündüzöz; “Eşim tarafından düzenlenen, bizim de desteğimiz olan tanışma toplantısında ben de size merhaba demek istedim. Gerçi hanımların sözü üzerine söz olmaz. Hanımefendi konuştuktan sonra çıktık konuşuyoruz, ama ben bu nezih topluluğu ve kendi ailemizin fertleri olarak gördüğümüz topluluğu bulmuşken sizlere bir-iki cümlede iyi dilek dileklerimi ifade etmek istiyorum. Tabii bir söz var, her başarılı erkeğin arkasında bir hanımefendi vardır diye, ama belki de her başarılı hanımefendinin önünde onun teşvikiyle giden bir erkek, bir beyefendi var, o da ayrı bir şey. Bizim hayatımızda gerçekten hanımlar son derece önemli. Çocuklarımızı yetiştiren hanımlar, evin tüm yükünü belli görevlerde çok ağır mesaisi olan işlerde de beylerin yükünü çeken hanımlar. Kendimden örnek vereyim; kaymakamlığımda da öyleydi ama bakanlık merkez teşkilatında çalıştığımız günlerde sabaha karşı eve döndüğümüz, gece 02.00-03.00'den önce eve gelmediğimiz zamanlar sıklıkla olurdu. İşte bu işler biraz böyle. İşte bu arada evde hem annelik yapan hem de babalık yapan hanımlar, yükü çeken, çocukların her türlü problemleriyle uğraşan hanımlar. Burada jandarma mensubu değerli kardeşlerimizin eşleri, hanımefendiler var. Ayrıca jandarma mensubu olan hanım kardeşlerimiz de var. Her ikisi de gerçekten zor. Jandarma bugün Türkiye'de en yaygın teşkilatı olan ve Türk bayrağını en uç noktalarda bile dalgalandıran, kimsenin olmadığı yerde olan bir teşkilat. Jandarma bu açıdan belki de devletin omurgası olarak kabul edilebilecek bir teşkilat. Kimsenin olmadığı yerde jandarmamız var. Tabii böyle olunca jandarma mensupları da onların eşleri ve çocukları da o ücra yerlerde görev yapıyor ve jandarmanın da şarkı, mecburi hizmeti hiç bitmiyor. Ben bu zorlu şartlarda görev yapan kıymetli jandarma mensuplarımızın alınlarından öpüyorum. Onların eşleri hanımefendileri de tebrik ediyorum, bu yükü çektikleri için. Muş'ta çocukları için, belli bir ideal için görev yapan bu kıymetli kardeşlerimizin eşleri de eşlerine destek verdikleri için şükranlarımı arz ediyorum. Onlar, bize devletimiz tarafından bu aileler verilmiş bir emanettir. Biz burada bir aileyiz. Belki ailenin reisi biziz, ama sonuç itibariyle hep birlikte daha güzel günlere birlikte gideceğiz. Üzüntülerimizi birlikte yaşayacağız. Sevinçlerimizi de birlikte paylaşacağız. Ben bu güzel topluluğu bir araya getirmekten dolayı da mutluluk duyuyorum. Eşim hanımefendiye de teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Gündüzöz, öğretmenevinden ayrıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen tanışma programında Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz'e İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal'ın eşi Nalan Baykal ve Vali Yardımcısı Alper Çifçi'nin eşi Tuba Çifçi eşlik etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.