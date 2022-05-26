Vali Yardımcısı Taş: “Merkezi hükümetin gönderdiği paraları, program gereği harcamakla mükellefiz”

Muş'un Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin mayıs ayı toplantısı yapıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı, Muş Vali Yardımcısı Mehmet Taş başkanlığında İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Ataman, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Nuri Atalay'ın katılımı ile Varto Kültür Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak 2021 yılı faaliyet raporu okundu. Faaliyet raporunun onaylanmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Hasan Taş, birlik olarak hiçbir ticari faaliyetlerinin olmadığını dile getirdi. İşletme ya da kaynaklarının olmadığını anlatan Taş, "Sadece merkez tarafından gönderilen parayla çalışıyoruz. Merkezi hükümetin gönderdiği paraları, program gereği harcamakla mükellefiz. Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelerini de bu toplantımızda seçeceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Daha sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelerini belirlemek üzere yapılan seçimde; encümenler Nurettin Şanlı ve Musa Kaya ile Çaylar Köyü Muhtarı Ali Akdağ ve Ağaçaltı Köyü Muhtarı Kayhan Engin seçildi.