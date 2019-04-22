Van depremini resmetti

Muş'ta ki bir resim öğretmeni, Van'da 2011 yılında meydana gelen depremi resimlerle canlandırdı.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik merkezinde görevli resim öğretmeni Aynur Karakuzu, yağlı boyayla yaptığı resimlerine Van depremini yansıttı. Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde küçük yaşlarda resim yapmaya başladığını ifade eden Aynur Karakuzu, çok küçük yaşlarda resme ilgisi olduğunu ve köyde ilkokula giderken kapıların arkasına resim çizerek bu işe başladığını aktardı. Resim yapmayı çok sevdiğini dile getiren Aynur Karakuzu, “Küçük yaşta en büyük hayalim resim öğretmeni olmak ve hayalimi resimlere yansıtmaktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Resim Bölümünü bitirerek hayalimi gerçekleştirdim. Van depremini yaşadım ve çok etkilendiğim için çalışmalarımda daha çok o anı anlatan portre resimlerim var. Yağlı boyayla yaptığım resimlerime yarım kalmışlıkları, yalnızlıkları, ailesine eksik kalan çocukları yansıtmaya çalıştım. Genelde yoksulluk, fakirlik üzerine yoğunlaşıyorum. Küçük yaşlardan beri resme ilgim var. Lisede bir öğretmenimin tavsiyesiyle resim bölümüne geçtim ve ardından üniversitede aynı bölümü bitirdim. Şu anda işimi severek yapıyorum. Bu güne kadar 24 eserle üçüncü kişisel sergimi açtım. Sergide resimlerimi satarak eğitimime katkı sağladım. Şu anda Gençlik merkezinde haftanın belirli günlerinde 35-40 öğrenciye kurs veriyorum” dedi.

6 kardeş olduklarını ve en küçüklerinin kendisi olduğunu belirten Karakuzu, “Babam 5 yıl önce vefat etti. Normalde köyde yaşadığımız için buralarda pek kız çocuklarını okutmazlar. Ancak ailem küçük yaşta bu isteğimi gördü. Öğretmenlerimin desteği ile bu aşamaya geldim. Birçok sıkıntılarla karşılaştım ama aileden bir tek kız çocuğu olarak okuyan benim” ifadelerini kullandı.

Aynur Karakuzu'nun açtığı resim kursuna katılan Şehriban Tutuş'da, resme küçüklüğünden beri ilgisinin olduğunu ama hiç böyle profesyonel bir kursa başlamayı düşünmediğini belirterek, “Gençlik merkezinde kurs olduğunu fark ettim. Hocamız çok ince ve profesyonel bir şekilde çalışmamızı sağlıyor. Çok fazla detaycı ve küçük problemlerimizi çözüyor. Haftanın 3 günü kursa katılıyorum. Evde de boş vakitlerimde resim yapmaya çalışıyorum.” dedi.