Varto Belediyesinden caddeleri yıkama çalışması

Muş'un Varto Belediyesi tarafından yürütülen kilitli parke taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarının tamamlandığı caddeler tazyikli suyla yıkandı.

Varto Belediyesi tarafından yürütülen yol ve kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor. Yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının yapıldığı caddeler, belediye ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkandı. Yapılan hizmetin hayırlı olmasını dileyen Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, “Belediyemizin Aşağı Çarşı'da yapmış olduğu kilitli parke çalışmalarının kısmen bitmesi sonucu tazyikli suyla yıkadık. İnsanlarımızın daha rahat etmesi için elimizden gelen tüm gayretlerimizi sarf edeceğiz. Öncelikle bu işte emeği geçen başta kaymakamımız ve belediye başkan vekilimize ve tüm birim çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.