Varto Belediyesinden kar temizleme çalışması

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto Belediyesi, ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından temizleme çalışması başlatıldı.

Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarla tüm anayollar ve sokaklar kardan temizlendi. Varto Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü Menduh Işık, bu sene mevsim şartlarının iyi olmasına rağmen son yağan kar yağışının hemen ardından süratle tüm anayolları ve sokakları temizlediklerini söyledi. Işık, "Şehir içerisinde biriken karları ve ilçemizin çarşısında hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yığınlarını kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyor. Son yağan karın ardından temizleme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. 4 iş makinesi ve 8 elemanla 24 saat olmak üzere çalışıyoruz. Şu anda bazı noktalarda topladığımız karları ilçe dışına naklediyoruz. İlçemizin tüm sokakları temiz, herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Abdullah Coşkun adlı vatandaş ise, belediye ekiplerinin özverili bir şekilde çalıştığını belirterek, “Allah devlete ve millete zeval vermesin. Ekiplerimiz çok iyi bir şekilde çalışmaktadır” dedi.

Esnaf Sadık Kaya ise, yağan kardan dolayı artık ekiplerin 24 saat durmaksızın çalıştığını ifade ederek, “Belediyemiz sürekli çarşı merkezini ve sokakları temizlemektedir. Kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.