Varto Büyükbaş hayvanlarını satıp kaz çiftliği kurdu

Muş'un Varto ilçesinde ikamet eden Mazlum Tuğrul isimli vatandaş, büyükbaş hayvanını satarak kurduğu kaz çiftliğinde yetiştirdiği kazları, siparişle birçok yere gönderiyor.

Bir banka müdürünün tavsiyesi üzerine 2 yıl önce büyükbaş hayvanlarını satan 34 yaşındaki Mazlum Tuğrul isimli vatandaş, 3 bin mast cinsi kaz yavrusu alarak ilçeye 20 kilometre mesafe de bağlı 30 haneli 200 nüfuslu Üçbulak köyünde çiftlik kurdu. Kısa sürede büyüyen kazları satan, kuluçka makinesine bıraktığı yumurtalardan çıkan civcivleri de yetiştiren Tuğrul, il dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

İHA muhabirine yaptığı açıklamada bulunan Tuğrul, büyükbaş hayvanlara göre daha masrafsız, zahmetsiz olan kaz yetiştiriciliğinin aynı zamanda daha karlı olduğunu söyledi. Büyükbaş hayvanlara harcadığı para ile ot ve saman almada zorlandığını ifade eden Tuğrul, oysa bu kazları çayır ve derelerde organik olarak beslendiğini belirtti. Kars olmak üzere birçok ile sattığını belirten Tuğrul, çiftliğini büyüterek sadece etinden değil, tüy ve ciğerinden de yararlanmak istediğini ifade ederek, "Avrupa ülkelerinde kaz tüyü ve ciğeri çok değerli. Devlet teşviklerinden faydalanarak çiftliğimi büyütmeyi, bu işi daha profesyonel yaparak ülke ekonomisine kaktı sunmayı amaçlıyorum. Kazın tanesini 100-180 lira arasında satıyoruz" dedi.

Kaz çobanlığı yapan Özkan Ak ise, “Ben kazları çok seviyorum. Kendilerini beslemekten mutluluk duyuyorum. Sürekli olarak onlarla beraber olmak, onlara bağlı olmam beni mutlu etmektedir. Özellikle onların dilinden anladığım gibi onların neler yediklerini de biliyorum” dedi.

Yoldan geçerken kazları gördüğünü söyleyen ve eve kaz almak istediğini söyleyen Murat Ekinci adlı alıcı ise, Kaz sahibi Mazlum Tuğrul ile kıyasıya bir pazarlık yaparak kazı 140 liradan sahibinden almayı başardı.