Varto Cumhuriyet Ortaokulundan müzik klibi

Muş'un Varto ilçesinde uzaktan eğitimle ilgili olarak Cumhuriyet Ortaokulu tarafından müzik klibi hazırlandı.

Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Tarık Akhan ve Okul Müdür Yardımcısı Eren Gültekin tarafından 11 öğrencinin katılımıyla ‘Havada bulut yok' türküsüne klip çekildi. Öğrenci ve öğretmenlerin farklı zaman ve ortamlarda çekmiş oldukları videolar birleştirildikten sonra ortaya güzel bir eser çıktığını söyleyen Okul Müdürü Zülküf Yoloğlu, "Okulların kapalı olduğu bu süreçte öğrenci ve öğretmenlerimiz bir birilerinden uzak olsa bile bir şeyler yapabileceğimizi ve güzel şeyler başarabileceğimizi gösterdiler. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.