İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Varto da trafik kazası: 1 yaralı

Muş’un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Varto-Hınıs karayolunda meydana geldi. Erzurum'un Hınıs ilçesi istikametinden Varto istikametine giden Erkan Ekin yönetimindeki 49 AB 906 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Erkan Ekin kamyonda sıkıştı. Olay yerine gelen Muş İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kamyonda sıkışan sürücü Erkan Ekin'i çıkardı. Yaralı halde çıkarılan Ekin, olay yerine gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edilirken kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.