Varto Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesi kuruldu

Muş'un Varto Devlet Hastanesinde kurulan diyaliz ünitesi hizmete açıldı.

Diyaliz ünitesinin açılışına, Muş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Sağlık Müdürü Vekili Salih Sezgin, Halk Sağlığı Başkanı Kenan Ak Polat, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu, Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Işıl Işık, Avukat Turabı Tural ve yakınları ile hastane çalışanları katıldı. Vartolu Avukat Turabi Turan'ın 180 bin TL katkı sunduğu diyaliz ünitesinin 2015 yılında kurulduğunu ifade eden Hastane Başhekimi Işıl Işık, ”2015 yılında kurulan diyaliz ünitemiz, yaklaşık olarak bir ay önce tamamlatılarak faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Siz değerli misafirlerimiz ve katılımcılarımızın eşliğinde yeni diyaliz ünitemizi açacağız. Bu konu da maddi manevi destek olan başta Turabi Turan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum ”dedi.

Kalp krizi sonucu vefat eden eşi Şadiye Tural adına diyaliz ünitesinin kurulmasına katkıda bulunduğunu dile getiren Vartolu Avukat Turabi Tural ise “Şadiye benim için bir eş değil, hayat arkadaşımdı. Geçirdiğim trafik kazası sonrası 1997 yılında felçli bir yaşamım oldu. Bu konuda sağlığımla en çok ilgilenen o oldu. Onun anısını yaşatmak, benim boynumun borcudur. Bende adını yaşamak adına diyaliz ünitemizin kurulmasına katkıda bulundum. Diyaliz ünitemiz ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile devam eden program, diyaliz ünitesinin gezilmesi ile sona erdi.