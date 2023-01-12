Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden müzik dinletisi

Muş'un Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından müzik dinletisi düzenledi.

Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ‘Şarkılar bizi söyler biz şarkıları söyleriz' projesi çerçevesinde kursiyerlerin katılımıyla Kültür Merkezi Konferans salonunda müzik dinletisi düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müzik dinletisi sonrası Varto Kaymakamı Mehmet Güder, sahneye çıkarak müzisyenleri tebrik eti. Müzisyenlerin çok iyi çalıştıklarını ve performanslarının çok iyi olduğunu söyleyen Kaymakam Güder, güzel bir çalışma sergilediklerinden dolayı kendilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü M.Sait Turan ise, “Genel müdürlüğümüzün teşvikleriyle ‘Şarkılar bizi söyler biz şarkıları söyleriz' çalışma teklifi geldi. Yaklaşık iki ay gibi bir sürede çalışma yaptık. Kursiyerlerimizin iyi bir performans sergilemeleri bizleri memnun etmiştir. Bu günde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu konuda emeği geçen her kese ve özellikle ilçe Kaymakamımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Düzenlenen müzik gecesine Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürü M.Sait Turan, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile vatandaşlar katıldı.