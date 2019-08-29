Varto Kaymakamlığına atanan Avcı göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalan son mülki idareler kararnamesiyle, Muş'un Varto Kaymakamlığı'na atanan Ertuğrul Avcı göreve başladı.

Son Kararnameyle Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz'ın yerine atanan Kilis Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, ilçeye gelerek göreve başladı.

Kaymakam Ertuğrul Avcı kindir?

1984 yılında Balıkesir' de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 15.02.2010 tarihinde Balıkesir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam adaylığı süresince sırayla, İl Valilik Stajını Balıkesir, Teftiş Stajını Kırklareli, Refiklik Stajını Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde tamamladı. Amasya-Hamamözü, Ordu- Gürgentepe ve Balıkesir-Manyas İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Bir yıllık yurtdışı Stajını Fransa'nın Paris şehrinde tamamladı. Fransa'da çeşitli kurum ve kuruluşlarda katılmış olduğu staj programlarıyla ülkenin idari ve sosyal yapısı hakkında bilgi sahibi oldu. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 14.08.2013-16.12.2016 tarihleri arasında Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi Kaymakamı olarak görev yapmış olup, 19.12.2016 tarihinden itibaren Musabeyli Kaymakamlığı görevini yürütmekte iken Varto kaymakamlığı görevine son kararname ile başladı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Avcı, ilçe için çalışacağını söyledi.