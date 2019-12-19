Varto Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni bina

Muş'un Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için yeni yapılan binada çalışmalar son aşamaya geldi.

Varto Kaymakamlığı tarafından İmam Hatip Lisesinin arkasında yapılan 4 katlı binanın bir bölümü milli eğitim müdürlüğü, bir bölümü öğretmenevi ve 8 odası ise özel eğitim öğrencilerine tahsis edilecek binadaki çalışmalarda sona gelindi. Yüzme havuzu ise, özel çocukların eğitimlerinde ve öğrencilerin gelişmelerinde kullanılmak üzere hizmete açılacağı belirtildi.

Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne de binada incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hala içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğü binanın ise köylerden taşımalı olarak gelen öğrencilerin yemeklerini rahat bir şekilde yemeleri için yemekhaneye dönüştürüleceği bildirildi.