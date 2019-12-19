İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Varto Sağlık Grup Başkanlığına Yılmaz atandı

Muş’un Varto İlçe Sağlık Grup Başkanlığına Dr.

Muş'un Varto İlçe Sağlık Grup Başkanlığına Dr. Fuat Yılmaz atandı


Varto Sağlık Grup Başkanlığı görevinden ayrılan Dr. Taner Uysal'ın yerine Sağlık Bakanlığı tarafından Dr. Fuat Yılmaz getirildi. Varto ilçesine gelmekten mutlu olduğunu belirten Yılmaz, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2019 yılında mezun olduğunu belirtti. Varto doğumlu olduğunu ve kendi ilçesini çok sevdiğini ifade eden Dr. Fuat Yılmaz, "İlçenin konumu, coğrafyası, insanları çok iyi. Burada görev yapmaktan mutluyum. İnsanlarımıza faydalı olmak için çaba göstereceğim. Planlanan ve gerçekleştirilmesi gereken hizmetleri vatandaşlarımızdan esirgemeyeceğiz. Vartoluların hizmetinde olacağımızın bilinmesini isterim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.