Varto Sağlık Müdürlüğüne Eken atandı

Muş'un Varto İlçe Sağlık Müdürlüğüne Dr. Mehmet Mücahit Eken atandı.

Muş Devlet Hastanesi Acil Servisinde aktif ve başarılı çalışmaları ile halkın gönlüne taht kuran Dr. Mehmet Mücahit Eken, Varto İlçe Sağlık Müdürü oldu. Varto'daki görevine başlayan Eken, “Bölgeyi iyi tanıyorum. İnşallah sağlık müdürlüğümüzün ve kurumlarımızın da desteği ile vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya gayret göstereceğim” dedi.

Mücahit Eken kimdir?

Varto İlçe Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr. Eken, Konya'nın Güneysınır ilçesinde doğdu. Karaman Anadolu Lisesinde okuyan Eken, 2014 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 2020 yılında tıp fakültesinden mezun olan Eken, Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine atandı. Eylül 2020 ilk görev yeri olan Muş Devlet Hastanesi Acil Servinde yaklaşık olarak 2 yıl aktif ve başarılı çalışmaları ile vatandaşların gönlünde taht kuran Dr. Eken, Varto İlçe Sağlık Müdürü olarak göreve başladı.