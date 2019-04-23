Varto ve Bulanık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Muş'un Varto ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kültür Merkezi Konferans salonunda devam etti. Kaymakam Erkan Kaçmaz, Belediye Başkanı Mahmut Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü, kamu kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program, şiirlerin okunması ve çeşitli gösterilerin yapılmasıyla devam etti.

Burada kısa bir konuşma yapan kaymakam Erkan Kaçmaz, ”Vartomuzda bu sene geçmişten gelen deneyimle Türkiye birinciliklerini elde tutmaya devam ediyor. Hikâye yarışmasında Türkiye birincisi olan Gamze Uysal kızımıza huzurlarınızda teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik bayramınızı en içten duygularımla kutlarım. Emeği geçen öğretmen ve Kurum amirlerimize teşekkür ederim” dedi.

Program, Kaymakam Erkan Kaçmaz tarafından ‘yeni yuvam' adlı eseriyle hikâye yarışmasında Türkiye birincisi olan Gamze Uysal'a hediyesinin verilmesiyle sona erdi.

(FÇ-ŞAK-

- Bulanık'ta 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

Faruk Güneş

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasından sonra Bulanık Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törene Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Başsavcısı Mustafa Türker, İlçe Emniyet Müdür Vekili Serkan İnceöz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gazi İlkokulu Müdür Yardımcısı Uğur Cebeci tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşmanın yapılmasından sonra şiirler okunarak halkoyunları gösterisi yapıldı. Minik öğrencilerin dans gösterisi ile devam eden program, özel kolejin hazırladığı diriliş oyun gösterisi ile son buldu. 23 Nisan etkinliğini hazırlayan öğretmenleri protokol tarafından tebrik edilerek aile fotoğrafı çektiler.