Varto YBO'lu öğrenci Türkiye birincisi

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ‘YBO'da yaşam' konulu hikâye yarışmasında Türkiye birincisi Varto Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi oldu.

Muş'un Varto ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) 7/b sınıfı öğrencisi Gamze Uysal, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ‘YİBO'da yaşam' konulu hikâye yarışmasında birinci oldu. Birinci olmanın mutluluğunu okul müdürü Alper Akkaya ve okul arkadaşlarıyla paylaşan Uysal, okul müdürü Alper Akkaya ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'yi makamında ziyaret ederek Türkiye birinciliğini paylaştı.

Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Alper Akkaya ve Türkiye birincisi olan Gamze Uysal'ı makamında kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Türkiye birincisinin Varto Yatılı Bölge Okulundan çıkması kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Ziyaret ile ilgili gazetecilere bilgi veren Müdür Süne, ”Kımız Varto için gerçekten övünç kaynağı. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Yatılı Bölge Okulları arasında yapılan ‘YBO'da yaşam' konulu hikâye yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Bizi çok onurlandırdı. Kızımız gerçekten hem övünç kaynağı hem de tüm öğrencilerimize bir örnek oldu. Bundan sonra öğrencilerimizin yerelde değil de ulusal alanda da bütün yarışmalara katılmaları için çok büyük bir sebep oldu. Varto için gurur kaynağımız oldu. Yapılacak olan 23 Nisan etkinliklerinde Muş Valimiz kendisine hediyesini verecek bizde burada kendisine bir hediye verdik. Okul müdürümüzü ve öğretmenlerimizi ve öğrencimizi tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye birinciliğini müdürlerle paylaşan Gamze Uysal ise, ”Vartolu öğrenciler adına gurur kaynağı olduğum için çok mutluyum. Öğretmenlerimin bana katkıları çok oldu. Aslında bu başarıyı bekliyor muydum? Beklemiyordum. Benim içinde bir sürpriz oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürüne, okul müdürüme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Ailem ve bende çok mutluyum. Varto içinde bir kez daha gurur olmayı bende istiyorum” dedi.

Yapılacak olan 23 Nisan etkinliklerinde Muş Valisi tarafından kendisine birincilik ödülü verilecek.