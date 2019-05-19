Varto'da 19 Mayıs coşkusu

Muş'un Varto ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Varto ilçesindeki 19 Mayıs kutlamaları öğretmenevinin önünde başlayan ve hükümet konağı önünde son bulan gençlik yürüyüşü ve Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra Kültür Merkezi Müdürlüğü bahçesinde devam eden programa Varto Kaymakam Vekili Muş Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tunay Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi Müdürü Abdülnasır Sever, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Yunus Kılıç tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli gösteriler yapıldı. Hafta nedeniyle yapılan yarışmalarda dereceye girenlere hediyelerinin verilmesiyle tören sona erdi.

İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ile Gençlik ve Spor Müdürü Tunay Ergül, program sonunda öğrencilerle halay çekti.