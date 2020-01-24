Varto'da “2018-2019 yılı Faaliyet Bülteni” hazırlandı

Muş'un Varto İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim ve sosyal etkinliklerle ilgili faaliyetlerin yer aldığı “2018-2019 yılı Faaliyet Bülteni” hazırlandı.

Eğitim öğretim noktasında ilçede gerçekleştirilen faaliyetlerle öğretmenlerin ve öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı bülten ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, “Varto Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırladığımız bültenimizde, ilçemizde yapılan eğitim ve sosyal etkinliklerle ilgili faaliyetlerin bu bölümünü paylaşmak istedik. Gelişen dünyada gün geçtikçe daha bir önemli konuma sahip olan ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak önemli güç faktörlerinin başında eğitim geliyor. Bu hedefler doğrultusunda yapılan yenilikler, birçok alanı olduğu gibi eğitim alanını da etkisi altına almıştır. İyi bir insan, iyi bir vatandaş; çevresine ve insanlığa hizmet edecek yeterlilikte bireyler yetişmek ancak eğitimle mümkündür. Varto Kaymakamlığı 63 köy, 73 okul, 571 öğretmen ve 6 bin 963 öğrenci ile yenilikleri yakından takip eden ve Varto'nun kalkınmasının sorumluluğu ve bilinci ile hareket eden bir kurumdur. Bu bağlamda kurumumuz evrensel ve yerel dinamikler kullanarak, eğitim öğretim faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılmasını sağlayan, yarınlarımız için nitelikli ve kendini doğru ifade edebilen, akademik, milli ve manevi yönden gelişmiş nesiller yetiştirmeyi amaç edinen bir vizyona sahiptir” dedi.

Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne de, eğitimde yapılan atılımın bir parçası olmanın ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli günlerine tanıklık etmenin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Eğitim camiasının ve camia çalışmalarının ülke için ne kadar kıymetli olduğunun farkında olduklarına dikkat çeken Süne, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu 2023 Vizyon Belgesi ışığında yeni Türkiye'nin amaçlarına ulaşması için var gücümüz ile çalışmak zorundayız. Eğitimde yapılan bu atılımın bir parçası olmanın ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bu önemli günlerine tanıklık etmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Eğitim camiamızın ve camia çalışmalarının bu ülke için ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Öğrenci ve öğretmenlerimize olabildiğince kaliteli eğitim öğretim ortamları hazırlamak, eğitimi hayatın her alanına taşımak bizlerin görevidir. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un da söylediği gibi ‘Bize su verirseniz, biz yüzeriz.´ Yolumuzun uzun, yükümüzün ağır olduğunun farkındayız. Ama bu yol ve yükün bizi hedeflerimizden saptırmasına izin vermeyeceğiz. Hazırlamış olduğumuz bülten, bu yolda yapmış olduğumuz çalışmalardan kesitler sunmaktadır. Özellikle bu bültenin yapımında en büyük emek sahibi olan Şube Müdürümüz Evren Biter'e ve Şerafettin Yıldız'a, Varto ilçemizde eğitime gönül verip katkı sunan herkese teşekkürü borç bilirim” ifadelerini kullandı.