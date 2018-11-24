Varto'da 24 Kasım öğretmenler günü

Muş'un Varto ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene; Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, şube müdürleri Abdulnasır Sever ve Ömer Faruk Tunç, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından program Kültür Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda devam etti. Buradaki etkinliğe saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz bir konuşma yaptı.

En genç öğretmen sıfatıyla Varto Mehmet Akif Ersoy İlkokulu okul öncesi öğretmeni Merve Kandemir ve kıdemli öğretmen olarak Çayçatı İlkokulu Müdürü Ercan Yeşil Bingöl birer konuşma yaptı. Öğretmenlerin yaptıkları konuşmaların ardından aday öğretmenler yemin etti.

Aşağı Sıra Söğütler İmam Hatip Ortaokul Müdürlüğünün hazırlamış olduğu şiirlerin okunmasının ardından çeşitli gösterilerin sunulmasıyla, folklor gösterisi ve ödül töreni ile Varto Mesleki Teknik Anadolu lisesinde öğretmenlere verilen öğle yemeğinin ardında program sona erdi.