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Varto'da 30 kişi işe alındı

Muş’un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 30 kişi kurayla işe alındı.

Muş'un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 30 kişi kurayla işe alındı.


İş-Kur aracılığıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilçe merkezi ve köy okullarında istihdam edilecek adaylar için Varto Kültür Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı. Başvuru yapan 426 kişi arasından Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 30 kişi belirlendi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Noter huzurunda kura çekimiyle adaletli bir dağılım yapılarak çalışmak üzere yeni kişilerin belirlendiğini ve hayırlı olmasını diledi.

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