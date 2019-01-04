Varto'da 40 kişi kurayla işe alındı

Muş'un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı kapsamında 40 kişi işe alındı.

İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 6 ay süreliğine Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile değişik kurumlarda çalıştırılacak olan işçiler için Varto Kültür Merkezinde Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Asgari ücretle çalışmak için başvuran 240 kişi arasında 40 kişi kurayla belirlendi.

Kura çekimine İş-Kur Temsilcisi Deniz Bostancı, İlçe Özel İdare Müdürü İmam Karahan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Mali Hizmetler Müdürü Nuri Atalay da katıldı.