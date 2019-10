Varto'da 7 bin öğrenciye giyim yardımı

Muş'un Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı tarafından 7 bin öğreniciye giyim yardımı yapılmaya başlandı.

Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı, ilçe merkezi ve köylerinde eğitim öğretime devam eden yaklaşık 7 bin öğrenciye giyim yardımı yapmaya başladı. Kültür Merkezinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı marketinde giyim yardımı almaya gelen öğrencileri kendi elleriyle giydiren Kaymakam Ertuğrul Avcı, bundan sonra da yardımların devam edeceğini dile getirdi. Kaymakam Avcı, “2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bazı vatandaşların zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüklerini tespit ettik. Daha önceden de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca tespiti yapılan yardıma muhtaç kişilerin dosyaları doğrultusunda üç büyük firmanın vakfımız sosyal marketine yaptıkları yardımlar sayesinde maddi durumu elvermeyen vatandaşlarımıza bayram öncesi giyim yardımında bulunmuştur. Kendi imkânları ile giyim alamayan öğrencilerimizi sosyal marketimizden giydirdik. Firmalarımızca bize aktarılan giyimleri öğrencilerimiz kendi istekleri ve zevkleri doğrultusunda giyim kabinlerinde giyerek almaktadırlar” dedi.

"Marketimizde para geçmiyor"

Buradaki markette paranın geçmediğini söyleyen Kaymakam Avcı, "Etiket fiyatı üzerindedir. Vatandaşımızın nüfusuna göre bazılarına beş yüz ile bin beş yüz lira arasında giyim yardımı yapıyoruz. Alışveriş yapar gibi giyimlerini alıp gidiyorlar Depomuz dolu, bu hizmetimiz devam edecek. Devlet olarak güçlüyüz. Vakfımız her zaman maddi imkânı olmayan vatandaşlarımıza yardım vermeye devam edecektir. Devletin sıcak eli her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Devlet olarak vatandaşımızı, öğrencimizi sevindirmişsek ne mutlu bize. Biz her zaman maddi durumu el vermeyen vatandaşlarımızın takipçisi olacağız. Ancak şurada bir konuyu belirtmek istiyorum. Gerçek mağdur olup ama kendisini belirlemeyen vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız çekinmeden kendi sıkıntılarını bizle paylaşabilirler. Hak etmeyen vatandaşımız da vakfımızı boşuna meşgul etmesinler. Devlet her zaman vatandaşın sorunları ile ilgilenir. Giyim alan vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun, güle güle kullanmalarını istiyoruz. Bu konuda emekleri olan Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza, milletvekilimize ve valimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Giyim yardımı alan öğrenciler ise, memnuniyetlerini belirterek, Kaymakam Avcı ve katkıda bulunanlara teşekkür ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne de Kaymakam Avcı'ya eşlik ederek öğrencileri giydirdiler.