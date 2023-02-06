Varto'da 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İlçede geceden beri etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı 99 köy ve 50 mezranın yolunu ulaşıma kapanırken, şehir merkezinde ise kar kalınlığı bir metreyi buldu. İlçe Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın da etkisiyle 99 köy ve 50 mezra yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Belediye ekipleri ise ilçe merkezinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.