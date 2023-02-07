Varto'da 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı

Muş'un Varto ilçesinde bir haftadan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

İlçede bir haftadan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Etkili olan kar yağışı ulaşımda ve elektrikte sorun yaşatırken, karın ağırlığına dayanmayan bazı ağaçlar ise kırıldı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreyi bulurken, belediye ve ilçe özel idaresi ekipleri de kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.