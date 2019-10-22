Varto'da balıkçılar sezonu açtı

Muş'un Varto ilçesinde balıkçılık yapan vatandaşlar sezonu açtı.

Havaların soğuması ile açılan sezon, balıkçıların yüzünü güldürdü. Yaz aylarında seyyar satıcılık yaptığını belirten Müfit Alçın, sezonun açılmasıyla birlikte nehir ve çaylarda tuttuğu balığı satmaya başladığını söyledi. Alçın, "Ben yazın seyyar satıcılık yapıyorum. Havaların soğumasıyla balık satmaya başlıyorum. Murat Nehri ile Bingöl Çayı'nda serpme ağlarla tuttuğum balıkları ilçe merkezinde satarak geçimimi sağlıyorum. Balıkçılık çok zor bir iştir. Önce serpme ağlarla balık tutuyoruz, sonra tuttuğumuz balıkları ilçeye getirip satıyoruz. Gün içerisinde tuttuğumuz balıkları satmak için çırpınıyoruz. Çünkü satamadığımız balıklar bayatlıyor. Balıkçı olarak yer konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Balıkçılara ait bir yer olmadığı için ilçe merkezinde kendimizce uygun gördüğümüz yerlerde balık satıyoruz. Bize belediye tarafından bir yer tahsis edilmesini istiyoruz. Nehirde ve çayda tuttuğumuz balıkların kilogramını 7.50 TL'den satıyoruz" dedi.

Balık sezonunun açılmasına sevindiklerini belirten vatandaşlar ise, lezzetli ve etten daha ucuz olduğu için balığı tercih ettiklerini söylediler.