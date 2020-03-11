İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Varto'da “Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok” uygulaması

MUŞ (İHA) – Muş’un Varto ilçesinde ‘Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok’ uygulaması kapsamında köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde ‘Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' uygulaması kapsamında köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının uyuşturucu ile mücadele ayı ilan edilmesi dolayısıyla Muş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Varto Kaymakamlığı Kültür Merkezinin konferans salonunda köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi.


Eğitimin ardından narkotik madde arama köpeği ‘Caka' tarafından da bir gösteri yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.