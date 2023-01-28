İhlas Haber Ajansı

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Varto'da beklenen kar yağışı başladı

Muş’un Varto ilçesinde uzun zamandır beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.

Muş'un Varto ilçesinde uzun zamandır beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.


Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Dersim'de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başta Bingöl ve Şerafettin Dağlarının yüksek kesimlerinde kar yağışının daha etkili olurken, bahar havasının yaşandığı ilçede, vatandaşlar sabah saatlerinde yağan karla birlikte uyandı. Varto ilçesinde yağan mevsimin karı ile birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. Vatandaşlar kar yağışı ile birlikte küçükbaş ve büyük baş hayvanlarını ahırlara almaya başladı. Kar yağışı etkisini ufak ufak sürdürmeye devam ediyor.

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