Varto'da buz sarkıtlarını kırma ve yol tuzlama çalışması

Muş'un Varto Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını kırma ve yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezindeki işlek caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için harekete geçen ekipler, kürek ve kırıcılarla buzları kırdı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Zabıta Amiri Ahmet Kapaç, "Belediye Başkan Vekilimiz Ertuğrul Avcı'nın talimatıyla ilçede herhangi bir olaya mahal verilmemesi açısında çalışma başlattık. Yaklaşık 1 haftadır dondurucu soğuklar etkili oluyor. Buna bağlı olarak da çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Havaların ısınmaya başlamasıyla bu sarkıtlar düşüyor. Biz de itfaiye ekipleri olarak çatılardaki buz sarkıtlarını kırmaya başladık. Bu çalışmayı birkaç gün daha devam ettireceğiz. Buz kazalarının önlenmesi için vatandaşlarımız da çatılarını zamanında temizlesinler" dedi.

Buz sarkıtlarını kırmaya başlattıkları söyleyen Serkan Yüce ise, “Belediye başkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda vatandaşlarımızın zarar görmemeleri açısında buz kırma işlemini yapıyoruz. Vatandaşlarımızı özellikle çatı diplerini kullanmamaları konusunda uyarıyoruz. Ayrıca arkadaşlarımız kazalara sebebiyet verilmemesi için de yollarda tuzlama çalışmaları yapıyor” diye konuştu.