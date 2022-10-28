İhlas Haber Ajansı

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Varto'da çelenk sunma töreni

Muş’un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Muş'un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.


Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası önündeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


Törene Varto Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Hasan Taş, Cumhuriyet Başsavcısı Suna Baleşmeli, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eyüp Özkok, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

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