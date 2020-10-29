Varto'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muş'un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Varto Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Demirel tarafından kaymakamlıkta tebriklerin kabul edilmesinin ardından kültür merkezinde devam eden programa İlçe Emniyet Müdürü Vekili Vahdi Kamburbay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Demirel, "Tarih boyunca her türlü tehdit ve tehlike karşısında istiklal ve hürriyetini kabul etmiş olan yüce Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde kurtuluş mücadelesini büyük acılarla, zorluklarla ve yoklukla, binlerce şehit kanıyla, şanla şerefle kazanmış ve ne kadar yüksek karakterli bir millet olduğumuzu bir kez daha dünyaya ispat etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının bizlere bu toprağı vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Gümgüm İlkokulu Müdürü Suphi Özer tarafından hazırlanan programda okunan şiirler ve oratoryo gösterisinin ardından değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.