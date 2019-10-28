İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Varto'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Muş’un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Muş'un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.


Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene; İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Emniyet Müdürü Serkan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, hakim ve savcılar, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Avcı tarafından sunulan çelengin ardından, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.


Kaymakam Ertuğrul Avcı, programa katılanların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.