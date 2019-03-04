Varto'da “Elif'in Düşleri” oyunu sahnelendi

Muş'un Varto ilçesinde "Elif'in Düşleri" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

TRT ekranlarının sevilen çizgi filmi "Elif'in Düşleri" adlı tiyatro oyunu, Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Vartolu çocuklarla buluşturuldu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ın girişimleriyle Varto Kültür Merkezinde sahnelenen Elif'in Düşleri isimli müzikli çocuk oyunu, büyük beğeni topladı.

Televizyondan severek izledikleri Elif ve arkadaşlarını yakından görme imkânı bulan Vartolu çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Gönüllerince eğlenen, şarkılar söyleyen çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Konu ile ilgili açıklamalarda buluna Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, “İçişleri Bakanlığımız emirleriyle bu oyunu Varto'da bulunan ilkokul öğrencilerimize izletmekteyiz. Çocukların memnuniyetlerini gördük. Bizde memnun olduk” dedi.

Cam kemik hastası Muhammed Can Gümgüm ise, annesinin kucağında oyunu izledi.