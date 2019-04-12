Varto'da feci kaza: 11 yaralı

Muş'un Varto ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7'si lise öğrencisi 11 kişi yaralanırken, bir otomobil ise yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye kaza, saat 17.00 sularında Varto-Hınıs karayolu üzerinde bulunan Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi. Hınıs istikametine seyir halinde olan Eren D. yönetimindeki 52 AJ 710 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal T. yönetimindeki 23 LT 307 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan Eren D., Mecbure D., Ayfer Y., Kemal T., Kader Ö., Berçem Ö., Berivan T., Busecan Ö., Ayten Ö., Gamze T. ve Serap K. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Varto Devlet Hastanesi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Eren D. taburcu olurken, diğer yaralılar Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası 23 LT 307 plakalı otomobil yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.