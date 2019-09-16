Varto'da İlköğretim Haftası etkinlikleri

Hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenin ardından Hürriyet İlköğretim Okulunda yapılan programa Varto Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, şube müdürleri, Hürriyet İlkokulu Müdürü Kadim Polat, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, görevlerinin bilgi ile donatılmış sağlam ve uygar insan yetiştirmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardında okunan şiirlerden sonra okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve şube müdürleri ile 4. sınıf öğrencileri tarafından ‘hoş geldin gülü' verildi. Verilen ikramın ardında program sona erdi.