Varto'da IPARD-II Programı tanıtım toplantısı

Varto Kültür Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan toplantıya Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, TKDK tanıtım ekibi, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. IPARD-II programının beşinci başvuru programına ek olarak yeni sektörleri de içerdiğini belirten Mehmet Emin Turan, manda ve kaz yetiştiriciliği ile mantar yetiştiriciliğinin eklendiği yeni programda, mevcut sektörlere ek olarak yumurta tavukçuluğu ve yenilenebilir enerji başlıklarının da destek kapsamına alındığını söyledi. TKDK tarafından 42 ilde uygulanmakta olan programın bir önceki programa göre daha cazip imkanlar sunduğunu ifade eden Turan, “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar başlığı altında hibe desteği sağlanan hayvancılık işletmelerine hibe oranı dağlık alanda ve genç çiftçi olması durumunda yüzde 70'e kadar çıkıyor. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri kapsamında hibe desteği sağlanan; bitkisel üretim, arıcılık, zanaatkârlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı, makine parkları ve yenilenebilir enerji sektörlerinde hibe oranları yüzde 65. Yeni programda katma değeri yüksek, istihdam imkanı fazla olan projelere öncelik verilmesi, özellikle genç yatırımcılara, kadın girişimcilere ait projelerin ön plana çıkartılması hedefleniyor” dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz ise, “Hem ilçe hem de il olarak kırsal nüfusumuzun daha fazla olduğu bir yöreyiz. Bunu da nitelikli bir şekilde koruyarak ve kırsalda yaşayan nüfusumuzu hem kazanacak hem de memnun olacak şekilde destekler bulunuyor. İnşallah bu çağrılar döneminde de il tarım ve kırsal kalkınma olmak üzere her türlü hususta sizlerin yanındayız. Her türlü mevzuatlarda kapıları çalın, çalmaktan çekinmeyin. İlçemizde güzel projelerin kazandırılması hususunda gerekli çabalarımız olacaktır” diye konuştu.

Sinevizyon gösteriminin ardından katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla toplantı sona erdi.