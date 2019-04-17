Varto'da iş yeri açılışı

Muş'un Varto Devlet Hastanesinde iki yıl başhekim olarak görev yapan doktor, ilçe halkının güzel zaman geçirmesi için kurduğu iş yerinin açılışını yaptı.

Varto ilçesi Devlet Hastanesinde iki yıl başhekimlik yapan Anestezi Uzmanı Doktor Yusuf Demir, istifa ederek il merkezindeki özel bir hastaneye geçmesine rağmen ilçe halkını unutmadı. Varto'ya ve Varto insanına gönül verdiğini ve ilçeden ayrılmak istemediğini ifade eden Doktor Demir, vatandaşların güzel vakit geçirmesi için Muş Caddesi üzerinde 300 metrekare alan üzerinde Pia Cafe ve Bistro adlı iş yerinin açılışını yaptı. İş yerinde 10 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Doktor Yusuf Demir, Varto ilçesinde bu tür hizmetlerin eksik olduğunu dile kaydetti. Komşu il ve ilçelerden gelenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için böyle bir işletmenin olmasının zaruri olduğunu dile getiren Demir, işletmenin Vartolulara hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu.

Açılışa katılan vatandaşlar ise, Varto ilçesinde bu tür yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, güzel bir iş yerinin Varto'ya kazandırılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.