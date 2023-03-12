Varto'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı

Muş'un Varto ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Selçuklu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Varto Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen program; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Programa Varto Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Hıdır Arslan, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eyüp Özkök, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.