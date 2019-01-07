İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Varto'da kar tatili

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.


Varto ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullar 7 Ocak 2019 pazartesi günü için tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 7 Ocak 2019 tarihinde izinli sayılmalarına karar verildi.


Tatile sevinen çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.