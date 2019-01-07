Varto'da kar tatili

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Varto ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullar 7 Ocak 2019 pazartesi günü için tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 7 Ocak 2019 tarihinde izinli sayılmalarına karar verildi.

Tatile sevinen çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendiler.