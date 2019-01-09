Varto'da kar yağışı

Muş'un Varto ilçesinde yaşanan kar yağışı ve fırtınanın ardında belediye ekipleri yol açma ve temizleme çalışması başlattı.

Varto ilçesinde iki günden beri etkili olan kar yağışı ve fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 100 köy ve 50 mezranın ilçe ile bağlantısı kesilirken, yol açma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri de ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Okulların bugün için tatil edildiği ilçede kar temizleme çalışması aralıksız devam ediyor. Varto Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü Menduh Işık, bu sene mevsim şartlarının iyi olmasına rağmen iki gündür yağan kar yağışının hemen ardından süratle tüm ana yolları ve sokakları açtıklarını belirtti. Işık, “Kar yağışının ardından şehir içerisinde toplayıp biriktirdiğimiz karları kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyor. Son yağan karın ardından temizleme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. 4 iş makinesi ve 8 elemanla gün boyu çalışıyoruz. Şu anda ilçenin bazı yerlerine topladığımız karları ilçe dışına nakil ediyoruz. İlçemizin tüm sokakları temiz, herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu