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Varto'da kar yağışı

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.


Varto ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 5 santimetreyi geçtiği belirtildi.


Yetkililer, kar yağışıyla birlikte vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını isterken, hayvan sahipleri ise hayvanlarını yaylalardın indirmeye başladı.

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