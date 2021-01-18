İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Varto'da kar yağışı

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.


İlçede akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.


İlçe Özel İdaresi Müdürü İmam Karahan, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle 41 köy yolunun kapandığı ve kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağını söyledi.


Varto Belediyesi ekipleri de ana cadde ve sokaklarda yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.