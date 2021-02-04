Varto'da kar yağışı

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

İlçede öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının fırtınaya dönüşmesiyle bazı köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü belirtildi.

İlçe Özel İdaresi Müdürü İmam Karahan'dan alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle bazı köy ve mezra yolunun kapandığı ve kar yağışının durmasının ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.

Karın bereket ve rahmet olduğunu söyleyen İbrahim Akçora adlı vatandaş ise “İlçede kar yağıyor. Kar; bereketli ve rahmettir. Allah'ın rahmetinden inşallah biz mahrum kalmayacağız” dedi.